Vigilia di Natale: a Biella corse speciali per la Messa a Oropa

Nella notte della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre 2025, dal Comune di Biella sarà garantito un servizio speciale di trasporto per consentire ai fedeli di raggiungere il Santuario di Oropa in occasione della Santa Messa della Notte di Natale.
Sono previste due corse dedicate. La prima partirà alle 22.45 da Biella San Paolo, con rientro indicativo intorno all’1.45. La seconda corsa partirà invece direttamente da Oropa Santuario alle 23.30, con arrivo previsto intorno all’1.00.
Il rientro da Oropa avverrà in ogni caso al termine della celebrazione, seguendo il percorso della Linea 360, con fermate regolari lungo il tragitto.