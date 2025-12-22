Biella, saldi invernali 2026: iniziano il 3 gennaio

A Biella è tutto pronto per i saldi invernali 2026, che inizieranno sabato 3 gennaio e continueranno fino a sabato 28 febbraio. Le date sono state fissate dal Comune sulla base delle indicazioni della Regione Piemonte, che ogni anno definisce il calendario delle vendite di fine stagione.

L’ordinanza ricorda alcuni passaggi importanti per gli esercenti: chi vuole aderire ai saldi deve esporre un cartello ben visibile almeno tre giorni prima dell’inizio, indicando chiaramente il periodo; nei 30 giorni che precedono i saldi non è possibile fare promozioni su capi o articoli stagionali, a meno che non si tratti di vendite sottocosto, che restano consentite.

Le disposizioni valgono per tutte le attività commerciali del territorio comunale. L’atto stabilisce il quadro normativo entro cui si svolgeranno i saldi 2026.

Per maggiori informazioni: https://comune.biella.it/novita/saldi-invernali/