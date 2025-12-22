 / ECONOMIA

Biella, raccolta rifiuti nelle scuole 2025, il contributo del Ministero

Gli uffici comunali dei Tributi e della Ragioneria si occuperanno di incassare e gestire il denaro

Il Comune di Biella ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito un contributo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nelle scuole per l’anno 2025.

L’importo totale è di 74.172,24 euro. Di questi, 3.532,01 euro saranno versati alla Provincia di Biella come previsto dalla legge, mentre il resto, 70.640,23 euro, servirà al Comune per coprire i costi del servizio di rifiuti nelle scuole statali.

Il contributo fa parte di una misura nazionale, prevista dall’articolo 33-bis del decreto legge 248/2007, che garantisce ai Comuni fondi per gestire correttamente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle scuole.

Gli uffici comunali dei Tributi e della Ragioneria si occuperanno di incassare e gestire il denaro.

Grazie a questo contributo, le scuole di Biella potranno continuare a avere un servizio di raccolta dei rifiuti efficiente, sicuro e regolare.

