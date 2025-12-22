Consigli di quartiere a Biella, avanti con l'insediamento, il primo a riunirsi è il Vernato Thes

Lo scorso 1 dicembre Biella è andata al voto per eleggere i consigli di quartiere. E nelle prossime settimane gli eletti dovranno riunirsi per dare un nome al proprio presidente. Per farlo avranno tempo fino alla fine di gennaio. Il primo consiglio che si riunirà sarà quello del Vernato Thes mercoledì 17 dicembre 2025 ore 19.00 presso il Centro Incontri Anziani in via Ivrea 14.

In tale seduta si provvederà ad eleggere il Presidente del Consiglio, con le modalità previste dall’art. 37 del Regolamento della Partecipazione approvato con delibera 56 del 2018 e successive modifiche. Parteciperanno i componenti eletti: Lanzone Laura, Masserano Corrado, Picone Diego, Ricono Verna Barbara , Culletta Angela, Pierro Leonardo, Fasciano Domenica, Musicco Nicola, Monteleone Valerio.

Secondo i dati ufficiali forniti dai presidenti di seggio, l’affluenza complessiva si è attestata al 9,72% su un totale di 35.528 elettori. E per quanto riguarda il solo Vernato Thes 4,32%, si tratta del quartiere che ha registrato la minor affluenza in città, mentre quello più alto appartiene a Oremo–Barazzetto–Vandorno, che supera di oltre otto punti percentuali la media cittadina.

Nel complesso hanno votato 3.452 cittadini su 35.528 aventi diritto, includendo italiani maggiorenni, comunitari e giovani dai 16 ai 18 anni .

Il Presidente del Consiglio di Quartiere secondo quanto prevede il regolamento di partecipazione sarà eletto dal Consiglio di Quartiere al proprio interno nella sua prima riunione. L'elezione avviene in forma segreta. Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se dopo tre votazioni, tale maggioranza non è conseguita, risulta eletto, tra i votati, il componente del Consiglio che venne eletto ottenendo più voti dall’Assemblea Pubblica di Quartiere. In caso di parità di voti espressi dall’Assemblea Pubblica di Quartiere, risulta eletto il più giovane d'età.

Il Presidente resta in carica tanto quanto il Consiglio di Quartiere che lo ha eletto. Nel caso di scadenza anticipata dalla carica per dimissioni o qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede entro 60 giorni all'elezione di un nuovo Presidente con le modalità previste dal presente articolo.