Mosso, torna a Marchetto il Falò di Natale FOTO

Il Falò di Marchetto è una tradizione antichissima che affonda le sue radici nei fuochi accesi sulle colline del Biellese alla vigilia di Natale. Di origine pagana, il rito era legato alla lettura delle faville, interpretate come segni propiziatori e portatori di speranza. Con il passare del tempo, questa pratica si è trasformata in una credenza popolare secondo cui il fuoco riscalda simbolicamente la venuta del Bambino Gesù.

Un tempo, nella sera della vigilia, i ragazzi si spostavano da una borgata all’altra roteando le “faselle” infuocate, mentre già dal primo giorno di Avvento i più piccoli andavano di casa in casa a raccogliere pezzi di legno e rami da accatastare per il Falò di Natale.

La fiaccolata che precede l’accensione del falò prende avvio intorno alle 20.15 a Mosso, nel cortile dove è allestita la Capanna del Presepe Gigante, punto di ritrovo per la distribuzione delle fiaccole. Da qui il corteo si muove verso Marchetto, attraversando il parco Quintino Sella, Villa Grazia e Casa Regis.

Alle 21.30 è previsto il momento centrale della serata, con l’accensione simbolica del Grande Falò: una catasta di legna alta circa dieci metri, collocata nell’anfiteatro della Bunda.

Gli Amici di Marchetto – gli stessi, o i loro figli, che nel 1980 diedero origine al Presepe Gigante per arricchire la tradizione del fuoco – cureranno la distribuzione di vino caldo, cioccolata, panettone e torte fatte in casa, con la collaborazione della Pro Loco di Mosso e l’assistenza dell’AIB Valdilana.

Per i più piccoli è previsto anche l’arrivo di Babbo Natale. Chi non partecipa alla fiaccolata potrà raggiungere Marchetto autonomamente, lasciando l’auto lungo la strada.

Un’occasione preziosa per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri, nella suggestione di una tradizione che si rinnova ogni anno. Resta la curiosità finale: quest’anno le scintille vireranno verso oriente o verso il Mucrone?