La casa più natalizia, a Mezzana un concorso per accendere la fantasia dei cittadini

A Mezzana Mortigliengo va in scena il concorso dal titolo “La casa più natalizia”. Alle 15 di domenica 21 dicembre avrà luogo la premiazione.
Ma come si partecipa? È molto semplice in realtà: occorre decorare la propria casa con luci e addobbi di Natale. Passeranno poi i volontari della Pro Loco per scattare una foto serale da esporre poi nella sede dell'associazione.
Sono previsti premi, con lotteria, per tutti i partecipanti. L'invito è di portare anche i più piccoli per vivere un'esperienza unica insieme ai Vigili del Fuoco.