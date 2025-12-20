Natale in Pediatria: Babbo Natale arriva in ambulanza all'Ospedale di Ponderano

Un Natale all'insegna della solidarietà e del sorriso quello organizzato dalla Croce Verde Biellese in collaborazione con A.B.I.O. (Associazione per il Bambino in Ospedale), rappresentata dalla Presidente Roberta Tanzi.

L’appuntamento è fissato per il 24 dicembre 2025 alle ore 17:30, presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Ponderano. Per l'occasione, un'ambulanza speciale trasporterà due ospiti d'eccezione: Babbo Natale - Andrea Goriziano - e il suo aiutante Elfo - Rosa Cristina Ferrari.

Insieme consegneranno un regalo a ogni bambino ricoverato, con l'obiettivo di donare un momento di spensieratezza e gioia a chi, purtroppo, è costretto a trascorrere le festività lontano dal calore della propria casa. Un piccolo gesto per far sentire la vicinanza della comunità ai più piccoli e alle loro famiglie in un giorno così speciale.