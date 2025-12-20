Un murales per non dimenticare: Biella ricorda Renzo Zucchi FOTO

Nella mattinata di oggi, alla presenza del Consiglio del Gruppo Alpini Biella Centro Vernato, è stato inaugurato il murales dedicato al Memorial Renzo Zucchi.

Renzo Zucchi, alpino biellese, era rimasto invalido per cause di servizio negli anni Sessanta durante il periodo trascorso a San Candido, in Trentino, ed è scomparso lo scorso anno.

L’opera è stata fortemente voluta dalla moglie, che ha desiderato mantenere vivo il ricordo del marito attraverso un segno tangibile e duraturo. A realizzare il murales è stata la pittrice Serena Muscas, che ha raffigurato Renzo Zucchi in giovane età, in divisa e in cammino, accompagnato dai simboli che rappresentano il Corpo degli Alpini e il legame con il territorio biellese.

Un’iniziativa carica di significato, pensata per onorare la memoria di un uomo e il valore del servizio prestato, consegnandone il ricordo alla comunità.