Babbo Natale e i folletti della Banca del Giocattolo portano gioia ai commercianti di Valle Mosso

Babbo Natale, accompagnato dai suoi instancabili folletti della Banca del Giocattolo di Valle Mosso, ha fatto una visita speciale ai commercianti del paese, portando allegria, sorrisi e un po’ di magia natalizia. Accolti con calore dai negozianti, i protagonisti di questa iniziativa hanno trasformato le vie del centro in un vero e proprio cantiere di sorrisi e festa.

L’incontro non è stato solo un momento di gioia, ma anche un’occasione per rafforzare i legami tra la comunità e le attività commerciali locali, ricordando quanto lo spirito del Natale possa rendere più vicine le persone, grandi e piccini.

The Hotel cafè, Saviolo Fiorista, Ottica Fasani, Merceria Orcurto, Biverbanca Valle Mosso, Tabaccheria del Toso, Tecno Casa, Conad Valle Mosso, Oreficeria Mastellaro, Tabaccheria Speruma an Ben, Carrozzeria Crestani, Elettrauto Cerruti ringraziano l'attenzione che la Banca del Giocattolo sempre riserva alle attività del paese.