Solidarietà a Candelo con la corsa Degli Elfi: in 200 al via FOTO e VIDEO

Sempre un successo "La Corsa degli Elfi" a Candelo, la camminata ludico-motoria aperta a tutti che ogni anno richiama famiglie, appassionati e curiosi. L’edizione 2025 che questo anno si è svolta oggi lunedì 8 dicembre ha visto 200 iscritti. Il ricavato dell'evento andrà a favore dell’associazione onlus Amici dell’Ospedale di Biella.

Il percorso ha visto i partecipanti impegnati in un tragitto di circa 5 km che li ha condotti fino al Ricetto, cuore pulsante degli eventi del natale a Candelo.

La manifestazione si inserisce nel calendario de “Il Borgo di Babbo Natale – Ricetto di Candelo”, in programma nelle giornate di oggi 8 dicembre e del 13-14 dicembre.