Biella: Perde il controllo dell'auto, si schianta contro un altro mezzo e una terza vettura tampona la coda

Biella: Perde il controllo dell'auto, si schianta contro un altro mezzo e una terza auto tampona la coda

Incidente stradale questa sera in via Ogliaro a Biella. Un uomo alla guida di un’auto che stava scendendo dalla zona di Pavignano ha perso il controllo del mezzo, finendo in testa coda e andando a schiantarsi contro un’altra vettura che sopraggiungeva in senso opposto.

Il conducente dell’auto proveniente da Pavignano è rimasto ferito ma cosciente. A causa dei veicoli incidentati che occupavano la carreggiata, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in attesa dei soccorsi.

Durante l’attesa dell’ambulanza, una terza auto, non accorgendosi della coda di veicoli fermi, ha provocato un tamponamento. Fortunatamente, in questo secondo impatto sembra non si segnalino gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia, per gestire la viabilità, interdetta al tratto di strada interessato, e i rilievi del caso. Da segnalare che, a oltre 30 minuti dalla chiamata al 118, l’ambulanza non era ancora giunta sul luogo dell’incidente.