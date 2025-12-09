 / SPORT

SPORT | 09 dicembre 2025, 07:00

Torna la Bessa Christmas Night Trail, tutto quello che c'è da sapere

Due i percorsi proposti

Torna la Bessa Christmas Night Trail, tutto quello che c'è da sapere

Torna la Bessa Christmas Night Trail, tutto quello che c'è da sapere

L’ASD La Vetta Running Mongrando con il patrocinio del Comune di Borriana organizza per il 20 dicembre la 6^ edizione del BESSA CHRISTMAS TRAIL sulle distanze non competitive di 14 km e 7 km. Le corse e le camminate ludico motorie sono a scopo promozionale, volte a valorizzare e promuovere il territorio che le ospita. Il ricavato sarà devoluto al progetto della Pro loco di Ponderano "Una goccia per un sorriso"

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
essere pienamente coscienti della lunghezza e della difficoltà delle prove ed essere allenati per affrontarle; essere consapevoli che il percorso si svolge quasi totalmente su sentieri e strade bianche con alcune difficoltà legate al fondo sconnesso, alla possibilità di fango, neve e/o ghiaccio e tratti con
lieve dislivello; saper gestire al meglio i problemi derivanti da condizioni meteo avverse (vento, nebbia, pioggia, freddo, neve, ghiaccio).

ISCRIZIONI DIRETTAMENTE SUL POSTO: aperte fino a 15 minuti prima della partenza di ogni distanza.
PARTENZE:
- 7 km corsa non competitiva, camminata ludico motorie e nordik walking: ore 15.00;
- 14 km corsa non competitiva: ore 17.00 (la corsa si svolgerà prevalentemente senza la presenza di luce naturale, al buio).
Si raccomanda di presentarsi con anticipo per poter garantire la partenza negli orari previsti.
PERCORSI E TEMPO MASSIMO
Entrambi i percorsi saranno segnalati con balise di colore giallo (parzialmente catarifrangenti), dove possibile vernice spray, bandierine e frecce direzionali (maggiori e dettagliate informazioni saranno date durante il briefing pregara). Lungo il percorso sarà presente un punto di ristoro. In zona arrivo sarà allestito un ulteriore punto ristoro. I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso e nel caso non vedano per 5 minuti un segnale riconducibile alla manifestazione dovranno tornare indietro. L’allontanamento dal tracciato ufficiale avverrà ad esclusivo rischio e pericolo del partecipante. Il percorso attraverserà alcune parti di strade aperte al traffico; pertanto i partecipanti sono
tenuti al rispetto del codice della strada secondo le normative vigenti.
Personale dell’organizzazione sarà presente lungo il percorso per assistenza. È previsto un servizio “scopa”.

ELENCO MATERIALE OBBLIGATORIO:
Bessa Christmas Trail - 14 KM: telefono cellulare acceso per contattare l’organizzazione in caso di infortunio o di abbandono del percorso (il numero telefonico di emergenza, attivo solo il giorno della gara, è 366/9969198; TORCIA FRONTALE (l’orario di partenza è successivo a quello di tramonto);
- abbigliamento consono alla temperatura del giorno.
Bessa Christmas Trail - 7 KM: telefono cellulare acceso per contattare l’organizzazione in caso di infortunio o di abbandono del percorso (il numero telefonico di emergenza, attivo solo il giorno della gara, è 366/9969198; abbigliamento consono alla temperatura del giorno. È consigliato portare al seguito una TORCIA FRONTALE in caso la percorrenza del tracciato si protraesse nel tempo.È consentito l’utilizzo dei bastoncini e correre o camminare insieme al proprio cane.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Il BESSA CHRISTMAS TRAIL 2025 avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica, purché non vi siano pericoli evidenti per i partecipanti.
QUOTE DI ISCRIZIONE:
- Bessa Christmas Trail 14 Km (corsa non competitiva): € 10,00;
- Bessa Christmas Trail 7 Km (orsa non competitiva, camminata ludico motorie e nordik walking):
€ 7,00.
Per i ragazzi al di sotto dei 12 anni l’iscrizione è a titolo gratuito.

c.s.Bessa Christmas Trail

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore