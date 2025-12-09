Torna la Bessa Christmas Night Trail, tutto quello che c'è da sapere

L’ASD La Vetta Running Mongrando con il patrocinio del Comune di Borriana organizza per il 20 dicembre la 6^ edizione del BESSA CHRISTMAS TRAIL sulle distanze non competitive di 14 km e 7 km. Le corse e le camminate ludico motorie sono a scopo promozionale, volte a valorizzare e promuovere il territorio che le ospita. Il ricavato sarà devoluto al progetto della Pro loco di Ponderano "Una goccia per un sorriso"



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

essere pienamente coscienti della lunghezza e della difficoltà delle prove ed essere allenati per affrontarle; essere consapevoli che il percorso si svolge quasi totalmente su sentieri e strade bianche con alcune difficoltà legate al fondo sconnesso, alla possibilità di fango, neve e/o ghiaccio e tratti con

lieve dislivello; saper gestire al meglio i problemi derivanti da condizioni meteo avverse (vento, nebbia, pioggia, freddo, neve, ghiaccio).

ISCRIZIONI DIRETTAMENTE SUL POSTO: aperte fino a 15 minuti prima della partenza di ogni distanza.

PARTENZE:

- 7 km corsa non competitiva, camminata ludico motorie e nordik walking: ore 15.00;

- 14 km corsa non competitiva: ore 17.00 (la corsa si svolgerà prevalentemente senza la presenza di luce naturale, al buio).

Si raccomanda di presentarsi con anticipo per poter garantire la partenza negli orari previsti.

PERCORSI E TEMPO MASSIMO

Entrambi i percorsi saranno segnalati con balise di colore giallo (parzialmente catarifrangenti), dove possibile vernice spray, bandierine e frecce direzionali (maggiori e dettagliate informazioni saranno date durante il briefing pregara). Lungo il percorso sarà presente un punto di ristoro. In zona arrivo sarà allestito un ulteriore punto ristoro. I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso e nel caso non vedano per 5 minuti un segnale riconducibile alla manifestazione dovranno tornare indietro. L’allontanamento dal tracciato ufficiale avverrà ad esclusivo rischio e pericolo del partecipante. Il percorso attraverserà alcune parti di strade aperte al traffico; pertanto i partecipanti sono

tenuti al rispetto del codice della strada secondo le normative vigenti.

Personale dell’organizzazione sarà presente lungo il percorso per assistenza. È previsto un servizio “scopa”.



ELENCO MATERIALE OBBLIGATORIO:

Bessa Christmas Trail - 14 KM: telefono cellulare acceso per contattare l’organizzazione in caso di infortunio o di abbandono del percorso (il numero telefonico di emergenza, attivo solo il giorno della gara, è 366/9969198; TORCIA FRONTALE (l’orario di partenza è successivo a quello di tramonto);

- abbigliamento consono alla temperatura del giorno.

Bessa Christmas Trail - 7 KM: telefono cellulare acceso per contattare l’organizzazione in caso di infortunio o di abbandono del percorso (il numero telefonico di emergenza, attivo solo il giorno della gara, è 366/9969198; abbigliamento consono alla temperatura del giorno. È consigliato portare al seguito una TORCIA FRONTALE in caso la percorrenza del tracciato si protraesse nel tempo.È consentito l’utilizzo dei bastoncini e correre o camminare insieme al proprio cane.



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Il BESSA CHRISTMAS TRAIL 2025 avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica, purché non vi siano pericoli evidenti per i partecipanti.

QUOTE DI ISCRIZIONE:

- Bessa Christmas Trail 14 Km (corsa non competitiva): € 10,00;

- Bessa Christmas Trail 7 Km (orsa non competitiva, camminata ludico motorie e nordik walking):

€ 7,00.

Per i ragazzi al di sotto dei 12 anni l’iscrizione è a titolo gratuito.