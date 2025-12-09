Pettinengo, Balcone del Biellese Trail: ottimi risultati per Amron Team FOTO

Domenica 7 dicembre 2025, in una giornata dal clima ancora mite, si è svolta l’11ª edizione del Balcone Biellese Trail, che ha registrato una numerosa partecipazione su entrambi i percorsi.

Nella 21 km con oltre 1.000 metri di dislivello e 136 partenti, questi i risultati di Amron Team:

- Emanuele Falla 7° assoluto (2° di categoria)

- Diego Faedo 9° (3° cat.)

- Andrea Pilati 13° (5° cat.)

- Paul Matli 30° (6° cat.)

- Marco Prina Cerai 49° (8° cat.)

Buoni piazzamenti anche sulla 8 km con 400 metri di dislivello e 78 partenti, dove Marco Logoteta ha conquistato il 5° posto assoluto e il 1° di categoria, mentre Luigi Nicoletto ha chiuso 34° (5° cat.). Presenti inoltre Sabrina Martelli e Federica Pedrana nella prova non competitiva sulla stessa distanza.

L’ultimo appuntamento stagionale è fissato per sabato 20 dicembre, con il Trail della Bessa.