Fondazione CR Biella, appuntamento speciale con Medici con l’Africa Cuamm

Giovedì 18 dicembre, a Biella, alle 18, è in programma un appuntamento speciale con Medici con l’Africa Cuamm. La Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ospiterà l’evento “Prima le mamme e i bambini. Le nuove sfide africane del Cuamm e l’intervento a Bossangoa in Repubblica Centrafricana”.

Al centro del dialogo, quindi, l’impegno a favore di mamme e bambini, le fasce più fragili e vulnerabili che sono i principali destinatari del grande programma “Prima le mamme e i bambini” che mira a garantire un parto gratuito e sicuro alle donne in Africa. I dati parlano di una guerra nascosta, che nessuno vede: sono 260.000 le donne che muoiono di parto, ogni anno nel mondo e la maggior parte vive in Africa sub-Sahariana. Ma questo appuntamento a Biella è anche l’opportunità di dare spazio ad altre grandi sfide, come quella di portare cure, aiuto e formazione nelle aree più periferiche e isolate, in particolare a Bossangoa in Repubblica Centrafricana.

L’evento sarà l’occasione per raccontare un impegno quotidiano, che non fa notizia, quello dei medici del Cuamm con la testimonianza di chi si spende ogni giorno per la salute dei più poveri. E sarà anche il momento per dare spazio alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che dal 2002 sostiene il Cuamm in diversi progetti e paesi e, che per il 2026 e 2027, si è impegnata a dare un contributo alla riabilitazione della sala parto dell’ospedale di Bossangoa.

Intervengono:

- Michele Colombo, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

- don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm

- Carolina Teston, specializzanda Cuamm

Modera: Chiara Marcandino, giornalista del Biellese

«In Repubblica Centrafricana, dove come Cuamm siamo presenti dal 2018, la mortalità materna è allarmante. Si registrano 882 decessi ogni 100.000 nati vivi. Il sistema sanitario soffre di gravi carenze per la quasi totale assenza di personale formato – spiega don Dante Carraro, direttore del Cuamm –. Nel distretto sanitario di Bossangoa, a circa 80 km dalla capitale, solo il 25% delle strutture è attrezzato per fornire assistenza al parto e il rapporto tra personale sanitario e popolazione è pari a 1 ogni 10.000 abitanti. Qui grazie all’aiuto di tanti e in collaborazione con le autorità locali, abbiamo costruito da zero una scuola per ostetriche, vicina all’ospedale dove già operiamo, che ha bisogno di riabilitare la sala parto. È un impegno che portiamo avanti grazie a chi, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, crede nel nostro lavoro e ci aiuta a fare la nostra parte per ridurre, almeno un po’, quelle diseguaglianze che tanto ci affliggono».

«Nascere e morire nello stesso giorno: è questa la drammatica realtà che coinvolge un numero impressionante di donne con i loro bambini in tutto il mondo – afferma Michele Colombo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Bielle –. I dati forniti dagli operatori del Cuamm, da anni impegnati a cercare di offrire strutture e sanitari per il parto sicuro, fanno riflettere in modo particolare in una realtà come la nostra, caratterizzata da una natalità sempre più bassa. Da anni la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è al loro fianco sostenendo progetti dedicati alle mamme e ai bambini africani, quindi, siamo particolarmente felici di accogliere a Biella don Dante e il suo staff per un dialogo che siamo sicuri sarà fonte di spunti e riflessioni particolarmente intensi».