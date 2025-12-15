Buona la prima a Camandona, i mercatini di Natale lasciano il segno. Sindaco: “Si replica nel 2026” FOTO

Buona la prima per i Mercatini di Natale allestiti nella giornata di ieri, 14 dicembre, nel centro di Camandona.

A tracciare un bilancio sull'inedita manifestazione, rivolta a famiglie e visitatori, il sindaco Giulia Botta: “La giornata è andata molto bene, oltre le aspettative. A contribuire sicuramente nella buona riuscita un clima caldo e soleggiato. La piazza era gremita, c'era molto entusiasmo sia da parte degli espositori, che mi hanno riferito di aver fatto quasi il tutto esaurito, che dei partecipanti. Si è respirato un clima di festa e serenità natalizia”.

Poi il primo cittadino ha condiviso i propri ringraziamenti “alle associazioni, a partire dalla nostra Pro Loco, assieme a Bonaventura, Cantori, Fondo Edo Tempia con le volontarie di Superiamo, Kiwanis Club Victimula Pagus di Biella, Banca del Giocattolo, Fondazione Bonino ed Eduterra A.P.V. Un'appuntamento che sicuramente vorremo ripetere e sviluppare ancora. Infine ringrazio, Giulia Ghisio, consigliera di Camandona, e il gruppo dello yoga di Camandona con l'istruttrice Vanessa Brundo, per il supporto che hanno dato nell'organizzazione di questa meravigliosa giornata”.