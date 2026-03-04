Pralungo, il punto dei lavori pubblici nel 2026. Mirabile: “Si investe in opere strategiche”

Nei primi mesi del 2026 il comune di Pralungo ha impresso un’accelerazione significativa agli interventi programmati, confermando l’impegno dell’amministrazione ad investire in opere necessarie per la comunità così come spiegato in campagna elettorale due anni fa.

A fare il punto della situazione il capogruppo di maggioranza Lorenzo Mirabile: “Ad inizio 2026 è stato inaugurato il ponte che collega frazione Valle al Favaro di Biella: un'opera interamente finanziata con risorse PNRR che ha permesso di mettere in sicurezza e riqualificare un collegamento necessario per i residenti della zona. Nel mese di dicembre sono partiti i lavori di ristrutturazione dell'ambulatorio comunale di via Roma, anch'esso necessario per mettere a disposizione dei medici e della comunità un locale nuovo ed accogliente da utilizzare in ambito sanitario. Nelle prossime settimane partiranno anche i lavori di ristrutturazione dell'ex centro anziani di Sant'Eurosia, così da ottenere un locale nuovo a disposizione dei cittadini e delle associazioni del territorio”.



Il Comune ha anche partecipato al bando "Territorio +" della Cassa di Risparmio di Biella, per dotare il polivalente di una cucina attrezzata così da rendere la struttura funzionale per l'organizzazione di eventi di qualsiasi tipo mentre, per quanto riguarda la valorizzazione del territorio, con l'amministrazione di Tollegno si sta lavorando per attuare il progetto "Bici in Comune", per il quale ci si è aggiudicati un bando l'anno scorso.



“L’obiettivo è quindi garantire continuità tra programmazione e realizzazione, evitando ritardi e valorizzando ogni risorsa disponibile – sottolinea Mirabile - Un ringraziamento particolare va fatto agli uffici comunali, impegnati su più fronti da diversi mesi. L’amministrazione comunale conferma così la volontà di investire in opere pubbliche strategiche, capaci di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini e di sostenere lo sviluppo del territorio”.