ASL Biella, la medicina di prossimità fa tappa a Bioglio

La medicina di prossimità fa tappa a Bioglio. Domani, dalle 10 alle 16, il camper attrezzato porterà i servizi sanitari direttamente in paese e stazionerà nel parcheggio di fronte al cimitero per motivi logistici.
Si tratta di un'attività offerta ai cittadini con l'obiettivo di raggiungere anche le zone più periferiche della provincia. Tra le attività offerte figurano la rilevazione dei parametri vitali, la promozione di corretti stili di vita, la prevenzione di incidenti domestici, lo screening per la difesa delle epatopatie e molto altro ancora.