Quaregna Cerreto affida per dieci anni la gestione della palestra comunale alla ASD Rollerblot

La Giunta Comunale di Quaregna Cerreto ha approvato l’affidamento della palestra comunale di Piazza Verdi n. 3 all’Associazione Sportiva Dilettantistica Rollerblot di Caresanablot (VC). La decisione arriva al termine di un percorso amministrativo avviato con l’obiettivo di garantire alla comunità una gestione efficiente e continuativa dell’impianto.

L’Amministrazione aveva definito una serie di obiettivi chiari: favorire la pratica sportiva con finalità sociali, sostenere l’associazionismo locale senza scopo di lucro, assicurare una gestione partecipata e responsabile e garantire un uso ampio e diversificato della palestra da parte di cittadini, associazioni, federazioni ed enti di promozione sportiva.

Altri obiettivi riguardavano la riduzione dei costi a carico del Comune, la tutela e il miglioramento del patrimonio sportivo e il coordinamento delle attività con i progetti presenti sul territorio.

Una prima procedura ad evidenza pubblica, basata sulla manifestazione d’interesse, non ha portato all’arrivo di offerte. In assenza di candidature, la Giunta ha quindi deciso di ricorrere all’affidamento diretto, come previsto dal nuovo Codice dei Contratti.

Nel frattempo, in data 10 novembre 2025 è pervenuta la richiesta formale dell’ASD Rollerblot, associazione riconosciuta dal CONI, che ha espresso la volontà di gestire l’impianto in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione. La candidatura è stata valutata positivamente.

La Giunta ha approvato lo schema di contratto che regolerà la gestione della palestra. I punti principali sono: durata della concessione: 10 anni, dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2036; canone annuo: 3.000 euro, con aggiornamento ISTAT; scadenza per il pagamento del canone: 15 febbraio di ogni anno.