Viabilità Biella, modifiche temporanee per lavori: ecco dove e quando

Il Comune di Biella comunica che sono stati disposti temporanei provvedimenti alla circolazione in diverse aree cittadine, a seguito di alcuni lavori. Di seguito il dettaglio delle modifiche, con date, orari ed eccezioni:
Intersezione via D. Alighieri – via Italia – piazza 1° Maggio
Dalle ore 9.00 del 4 marzo 2026 alle ore 24.00 del 9 marzo 2026: divieto di sosta con rimozione forzata; sospensione della circolazione veicolare, eccetto i veicoli al seguito dei lavori.
Via Dante Alighieri (tratto tra vicolo Galeazzo e via Alighieri/Italia)
Dalle ore 9.00 alle ore 24.00 del 9 marzo 2026: sospensione della circolazione; consentito il transito solo a residenti, aventi diritto e mezzi di soccorso in emergenza; il traffico leggero (inferiore a 35 quintali) sarà deviato verso vicolo Galeazzo.
Piazza 1° Maggio (tratto tra via Alighieri/Italia e rotatoria 1° Maggio/La Salle)
Dalle ore 9.00 del 4 marzo 2026 alle ore 24.00 del 9 marzo 2026: sospensione della circolazione; consentito il transito solo a residenti, aventi diritto e mezzi di soccorso in emergenza; il traffico leggero (inferiore a 35 quintali) proveniente da piazza Martiri della Libertà sarà indirizzato verso via B. Bona.
Via Italia (tratto tra via Marocchetti e piazza 1° Maggio/Alighieri)
Dalle ore 9.00 del 4 marzo 2026 fino al termine dei lavori: sospensione della circolazione; consentito il transito ai soli mezzi di soccorso in emergenza; accesso garantito dal varco di piazza S. G. Bosco.
Via Italia
Sospensione della circolazione; accesso consentito esclusivamente ai veicoli di soccorso in emergenza dal varco di piazza S. Marta.