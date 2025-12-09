Lessona: contributi all’Associazione Genitori Sempre per progetti educativi e centri estivi

Il Comune di Lessona ha approvato un contributo economico a favore dell’Associazione Genitori Sempre, volto a sostenere le attività di pubblica utilità realizzate sul territorio. L’iniziativa rientra nella collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione, che da anni opera attraverso il volontariato per attività rivolte ai bambini e ai ragazzi.

Queste le somme assegnate per l’anno 2025: € 10.312,00, quale saldo del contributo ordinario previsto dalla Deliberazione G.C. n.42 del 4 giugno 2025 e dalla relativa convenzione, destinato al funzionamento generale dell’associazione, comprese spese di assicurazione, organizzazione e gestione dei progetti; € 2.345,57, come saldo aggiuntivo derivante da fondi statali attribuiti al Comune per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per minori (0-17 anni) nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2025, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 2025.

L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dell’Associazione Genitori Sempre, della documentazione attestante le attività svolte, così come previsto dal Regolamento Comunale sui criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi.