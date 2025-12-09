Ponderano: contributo per il trasporto scolastico di studenti con disabilità

Il Comune di Ponderano ha deciso di sostenere le famiglie con figli disabili frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, tramite un contributo economico finalizzato a coprire le spese per il trasporto scolastico. La misura è stata approvata con D.G.C. n. 110 dell’11 novembre 2025 e la successiva determina n. 50 del 13 novembre 2025. E per presentare domanda c'è tempo fino al 15 dicembre.

Possono richiedere il sostegno gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3, comma 1 o 3, che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: essere residenti a Ponderano e frequentare, nell’anno 2025, una scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria di primo grado, anche fuori dal Comune; frequentare una scuola situata a Ponderano, anche se non residenti.

Inoltre, il contributo è destinato solo a chi non usufruisce del servizio di trasporto scolastico comunale e provvede autonomamente al trasporto con mezzi propri o servizi privati. La domanda deve essere presentata da un genitore, tutore o chi esercita la potestà genitoriale sul minore.

Il contributo massimo è di 1.500 euro per ciascuno studente, una cifra stimata per coprire le spese annue.

Se lo studente ha frequentato la scuola per sei mesi o meno nel corso del 2025, il contributo massimo sarà di 750 euro.

Nel caso di più figli disabili nella stessa famiglia, l’importo per i figli successivi al primo sarà ridotto al 50% del contributo massimo.

I contributi verranno erogati in un’unica soluzione tramite bonifico, dopo la verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio Tributi e Servizi alla Persona.

Le famiglie che abbiano già richiesto un contributo simile per l’anno 2025, anche presso un altro Comune o ente, non possono presentare domanda. Eventuali istanze duplicate saranno considerate inammissibili.

Le domande devono essere inviate entro il 15 dicembre 2025. È possibile:

Inviare il modulo compilato via email a: urp.ponderano@ptb.provincia.biella.it, indicando nell’oggetto: “Richiesta contributo trasporto utenti disabili + nome e cognome del bambino”;

In caso di impossibilità all’invio via mail, consegnare il modulo cartaceo all’Ufficio Protocollo (URP) negli orari di apertura al pubblico.

Alla domanda va allegata la documentazione indicata nel modulo predisposto dall’Ufficio Tributi e Servizi alla Persona.

Dopo il termine del 15 dicembre, l’Ufficio provvederà a verificare la completezza delle domande e la regolarità dei requisiti. I contributi saranno quindi liquidati a favore delle famiglie le cui domande risultino ammissibili.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi e Servizi alla Persona:

Telefono: 015/541224 interno 4

Email: ponderano@ptb.provincia.biella.it

Sul sito del Comune sono disponibili:

Avviso pubblico per il contributo trasporto studenti disabili 2025;

Modulo di richiesta del contributo;

Modulo per comunicazione IBAN.