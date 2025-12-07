TeamVolley rimontato, a Lessona passa Rivarolo

Una partita difficile, come era prevedibile. Una buona partenza non basta al TeamVolley, rimontato e battuto da Rivarolo Canavese Volley. Le recriminazioni sono soprattutto sui finali di secondo e quarto set. Le ospiti si confermano ai vertici del girone nazionale di Serie B2, espugnando 3-1 Lessona.

Partenza di primo set che, se non altro, cancella i fantasmi di Alba. Le biancoblù scappano sul 9-2, complici le tante imprecisioni avversarie, e sul 13-5 le canavesane hanno già esaurito i time-out. Il secondo funziona bene: Rivarolo rientra con ordine e ricuce fino al 16-14, poi ricomincia a sbagliare e il TeamVolley riesce così a difendere un buon gap. Sul 22-15 sembra di nuovo finita, e invece niente: adesso sono lessonesi ad allargare troppo il mirino. Entra Macchieraldo al centro, il 25-20 arriva da un attacco sbagliato del posto-4 ospite. Il TeamVolley parte forte anche nella seconda frazione, trascinata da Filippini e dalla stessa Macchieraldo. Sul 7-3 le canavesane si riprendono, rosicchiando un punticino per volta fino al 13-12. Una mini-spallata di Bordignon forza il tempo sul 15-12, si rientra e Filippini allarga ancora fino al 18-13. La partita svolta: un 1-5 ospite rimette tutto in discussione, il TeamVolley barcolla ma fino al 24-20 di Caimi resiste. Poi, l’apocalisse: quattro set-point annullati, che diventano cinque dopo il 25-24 murato da Macchieraldo. I cambi non evitano l’ultimo tremendo parzialino di Rivarolo, che sorpassa proprio nell’ultimo metro per il 25-27. Una brutta botta.

Nel terzo set le canavesane partono meglio e si portano sul 5-9, prima che coach Bellagotti fermi tutto. L’inerzia è nelle mani avversarie: un 4-0 di parziale del TeamVolley arriva sospinto dagli attacchi storti delle rivali. Lo scarto minimo si protrae fino in fondo. Entrano anche Sola e Cavaliere, poi Filippini mura il 20-22 dell’ultima speranza. Rivarolo con forza vanifica tutto, alza il livello e chiude sul 21-25. Il quarto set è simile al precedente, almeno nella fase iniziale. Un time-out lessonese sul 7-10 rimette sui giusti binari capitan Fizzotti e compagne, che sull’11- 14 infilano cinque punti di fila (sempre aiutate dalle altrui imprecisioni) e sorpassano sul 17-15. A quel punto, altro mini-blackout in stile Alba: la ricezione soffre i turni proficui di Rivarolo al servizio e il parzialino ospite dice 1-10. Sul 18-25 cala il sipario.

Coach Alessio Bellagotti analizza così il set: “Purtroppo commentiamo un’altra sconfitta, per di più in casa. Una sconfitta che abbiamo provato ad evitare vendendo cara la pelle per due set, che però non sono bastati per andare sul 2-0. Nel primo abbiamo gestito bene la situazione, mettendo Rivarolo in difficoltà tattica: siamo anche state brave a limitarle. Il secondo lo abbiamo dominato, ma nel finale non abbiamo avuto la forza, la furbizia e la determinazione per chiuderlo e mettere le avversarie in una situazione complicata. Come già accaduto ad Alba, questa situazione ha dato fiducia alle rivali. Nel terzo e nel quarto set siamo stati lì, Filippini ha patito qualche problema fisico ma Sola ha fatto bene, le abbiamo riprese, sul punto-a-punto abbiamo commesso qualche errore e incassato dei grandi attacchi. Due break importanti in battuta ci sono costati l’ultimo parziale. Quello è il fondamentale in cui fatichiamo di più: pur servendo piano, sbagliamo troppo. Ci lavoriamo in allenamento, ma in partita paghiamo. In palestra le ragazze stanno facendo bene. Ora ci tocca una trasferta contro una squadra da non sottovalutare, Santena insegna. Sono sicuro che quando riusciremo ad uscire da questa situazione di sfortuna, avremo anche la forza di riprenderci ed esprimere al meglio quello che prepariamo in allenamento”.

TEAMVOLLEY LESSONA – Finimpianti-GP Rivarolo C.se Volley 1-3 (25-20/25-27/21-25/18-25)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi 3, Daffara, Diego 8, Bordignon 8, Sola 7, Cavaliere 1, Bonini 3, Macchieraldo 12, Barbonaglia, Filippini 17, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.