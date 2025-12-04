Biella Rugby torna in campo: è contro Mogliano l’ultimo impegno casalingo

Dopo una lunga sosta, il massimo campionato di rugby italiano torna ad accendersi alla Cittadella del Rugby di Biella. Domenica, alle ore 15, il Biella Rugby riabbraccerà il proprio pubblico nella sfida contro Mogliano, appuntamento che segna la ripresa del campionato di Serie A Elite. Un ritorno in campo molto atteso, che rappresenta un nuovo banco di prova per la crescita dei gialloverdi, chiamati a confermare i progressi evidenziati nelle ultime settimane. Per De Lise e compagni sarà anche l’ultimo impegno casalingo del 2025.

Gli ospiti veneti arrivano in Piemonte forti dell’unico successo ottenuto a inizio novembre contro le Fiamme Oro: una vittoria che ha collocato Mogliano nella parte centrale della classifica e che testimonia la solidità e il potenziale di una squadra guidata da una struttura tecnica rodata e competitiva. Per Biella si preannuncia quindi un confronto di grande intensità, utile a misurare quanto il percorso intrapreso stia producendo i risultati attesi.

A tracciare la rotta della vigilia è l’head coach Alberto Benettin, che presenta così la sfida:

«Finalmente torna il campionato! Affrontiamo Mogliano, una squadra forte che non ha finora raccolto i risultati che merita. È una squadra alla nostra portata e giochiamo in casa; queste due considerazioni, insieme, dovrebbero aiutare la squadra a consolidare la consapevolezza delle proprie capacità e della crescita, lenta ma costante, che il collettivo sta dimostrando di settimana in settimana. Una sfida stimolante, ma dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza che, se vogliamo provare a battere i nostri avversari, dovremo dare il massimo».

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni: serviranno concentrazione, disciplina e la capacità di mantenere alto il ritmo per tutti gli ottanta minuti. Biella sa di avere un’occasione importante davanti al proprio pubblico: difendere la Cittadella, confrontarsi con un avversario alla portata ma di grande spessore e tornare a muovere la classifica con ambizione e solidità.