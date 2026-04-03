Nuoto, Team In Sport Biella: Pietro Remorini e Maria Pranio sul podio tricolore FOTO

Campionati Italiani giovanili da ricordate per il team In Sport Biella e per il nuoto biellese.

Ai Criteria di Riccione, andati in scena dal 26 marzo al 2 aprile, gli atleti allenati dal tecnico Riccardo Mosca hanno conquistato cinque podi con due titoli Italiani, numerosi piazzamenti nella top ten di categoria e un eccellente numero di primati personali.

Il settore maschile

Protagonista assoluto della rassegna ancora una volta Pietro Remorini, che sale a quota 27 medaglie conquistate ai Campionati Italiani Giovanili.

Per lui la gemma del titolo conquistato nei 200 dorso categoria juniores anno 2008 con il tempo di 1’54”90, quarta prestazione italiana di tutti i tempi per la sua età.

Non è stato l’unico squillo: nel primo giorno di gare per Remorini è arrivato l’argento nei 100 dorso con il personale di 53”20, nell’ultimo bronzo nei 50 dorso in 24”79, altro personale, con il rammarico di un arrivo imperfetto che gli ha negato la gioia di un altro titolo, medaglia numero 27.

Ciliegina sulla torta l’oro conquistato nella 4x100 mista, “aprendo” la staffetta In Sport con un sontuoso 52”88 a dorso, altro personale.

L’atleta biellese sarà ora al via dei Campionati Italiani Assoluti in programma a Riccione dal 14 al 18 aprile, stavolta però in vasca da 50 metri. Con l’obiettivo di tentare una difficile, ma non impossibile, qualificazione ai Campionati Europei Juniores.

Protagonisti della rassegna tricolore anche il debuttante classe 2012 Alessandro Dell’Olio: per lui prestazione superlativa nei 200 rana nuotati in 2’24”70, abbassando di 4 secondi il personale. Dell’Olio anche 13º nei 100 rana con il personale di 1’08”53 e 17º nei 400 misti in 4’51”48.

Bene anche Edoardo Trivero Boli, 22º nei 400 misti ragazzi 2010 con il personale di 4’37”64, stesso piazzamento nei 200 misti con 2’10”36, nono nella 4x200 stile libero.

Leonardo Picariello 20º nei 200 rana ragazzi 2010 in 2’21”17, 22º e nei 100 rana con il personale di 1’05”37, ottavo con la 4x100 stile libero, nono con la 4x200 stile libero.

Il settore femminile

Anche le ragazze tornano sul podio tricolore grazie a Maria Pranio, splendida seconda nei 400 misti juniores 2011. Maria ha aggiunto alla propria bacheca anche due eccellenti quinti posti, nei 200 dorso a 8 decimi dal podio e nei 200 misti. Per lei anche un 21º posto nei 400 stile libero e un 12º con la staffetta 4x100 stile libero. Molto bene anche Sofia Pranio, quinta nei 400 misti dopo una gara fianco a fianco della sorella gemella e a poco più di 1 secondo dal bronzo.

Sofia super anche negli 800 stile libero, chiusi al sesto posto, anche 10ª nei 200 misti e 13ª nei 400 stile libero.

Gemelle Pranio none con la 4x200 stile libero juniores.

Due le esordienti ai Criteria per il team In Sport Biella: Sofia Puerari, bravissima nella staffetta 4x100 mista ragazze, ottava con un’eccellente frazione a rana e Laura Debernardi, ottava insieme alla compagna in staffetta con una buona frazione a delfino, 27ª nei 100 delfino, 29º nei 200 delfino ragazze 2013.

Celeste Lesca ottima nona nei 1500 stile libero juniores 2011, 19ª nei 400 stile libero e 12ª negli 800 stile libero.

Giorgia Caneparo 29ª nei 200 dorso juniores 2011, Alice Senta 25ª nei 200 dorso cadette.

In gara anche Mia Murru del team di Crescentino con il tecnico Chiara Ferraris: per lei un buon 26° posto nei 400 misti ragazze 2012.