Scuola Pallavolo Biellese, weekend di sfide: la Serie C attende Ovada

Una domenica dal clima tipicamente autunnale fa da cornice a un nuovo weekend ricco di impegni per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, impegnata su più fronti in tutte le categorie.

La Ilario Ormezzano Sai SPB, formazione di Serie C, è alla ricerca di continuità di risultati e si prepara alla sfida contro la Pallavolo Ovada, in programma sabato alle 20.30 alla palestra della scuola media “D. Alighieri” di Vigliano Biellese.

In Serie D, la M-AppHotel SPB ospiterà invece i novaresi del San Rocco Volley: appuntamento sabato alle 20 alla palestra “U. Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore.

Il vice-allenatore Simone Nicolo presenta il match della prima squadra:

“Giornata dopo giornata, i risultati continuano a dimostrare quanto sia equilibrato questo campionato. Non esistono partite scontate: dal canto nostro dovremo essere bravi a resettare ogni volta, concentrandoci sempre sulla nuova sfida che ci attende. La classifica attuale ci vede davanti a Ovada, ma siamo pienamente consapevoli che per portare a casa dei punti dovremo giocare con la stessa intensità e la stessa attenzione che abbiamo messo in campo a Chieri”.

Aggiunge il palleggiatore Luca Vicario:

“Sabato ci attende un avversario completamente nuovo per noi: non li abbiamo mai incontrati, e questo rende la preparazione della partita ancora più importante. Dovremo essere bravi ad adattarci rapidamente al loro gioco. Arriviamo da una vittoria molto positiva che ci ha dato entusiasmo, ma allo stesso tempo sappiamo di avere ancora tanto su cui lavorare. L’obiettivo? Dare continuità a quanto di buono fatto, mantenendo attenzione e ordine in ogni fase del gioco”.

Il programma del weekend arancioblu

Serie C

Sabato 6/12, ore 20.30 – Vigliano Biellese, palestra S.M. “D. Alighieri”

Ilario Ormezzano Sai SPB – Interwaste Menego Pallavolo Ovada

Serie D

Sabato 6/12, ore 20 – Occhieppo Inferiore, palestra “U. Schiapparelli”

M-AppHotel SPB – San Rocco Volley

Under 18 UISP

Sabato 6/12, ore 15 – Torino, palestra “P. Colletta”

Ascot Lasalliano Volley – Aiazzone Costruzioni SPB

Under 15

Sabato 6/12, ore 17 – Verbania, palestra L.S. “B. Cavalieri”

Pallavolo Altiora – AM Impianti SPB