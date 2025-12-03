Virtus Biella, vittoria in Serie D e nei derby contro l'Occhieppese

Fine settimana positivo per la Virtus Biella, impegnata su più fronti con le proprie formazioni.
Serie D – Bella vittoria in trasferta per le ragazze Virtus
Successo per 3-1 sul campo della Next VPT Zone Safa Torino (19-25, 25-23, 22-25, 18-25) al termine di una partita giocata con convinzione, grinta e determinazione.
Prima Divisione – Vittoria nel derby
Impresa delle giovanissime virtussine che, nonostante una rosa ridotta, si impongono su Occhieppese con un convincente 3-1 (18-25, 25-13, 25-22, 25-22) grazie a una prestazione di carattere.
Under 18 – Derby a senso unico
Prestazione impeccabile della formazione Under 18, che domina il derby in trasferta contro Occhieppese vincendo 0-3 (11-25, 14-25, 9-25).
Under 16 Eccellenza – Tie-break amaro ma prova solida
Match combattuto per l’U16 sul campo di Ovada: la sfida termina 3-2 (25-22, 15-22, 25-15, 13-25, 15-13) dopo cinque set intensi, che fruttano comunque un punto importante.
Under 13 – Giornata complicata a Santhià
Le giovanissime dell’U13 cedono 3-0 (25-20, 25-10, 25-23) sul campo di Santhià. Qualche errore di troppo, ma anche buoni momenti di gioco nel primo e nel terzo set.
In allegato: