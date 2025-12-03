L’origine del mondo emoziona la Valsessera, nutrito pubblico alla prima del film: “Esperienza da ripetere”

Ha suscitato profonde emozioni la proiezione del film L'origine del mondo, andata in scena nella giornata di domenica 30 novembre al Teatro Giletti di Ponzone. Le riprese della pellicola, prodotta da Wave Cinema e Offshore, con il contributo del Ministero della Cultura, erano state effettuate in alcune zone del nostro territorio, come a Biella, Vigliano Biellese e nel vicino Lago Sirio, oltre all'abitato di Coggiola. Inoltre, era stata una delle 7 opere filmiche in concorso ad Alice nella Città, alla Festa del Cinema di Roma.

Ora, gli abitanti dell'alta Valsessera hanno avuto l'opportunità di assistere alla prima dell'opera cinematografica, assieme alla regista Rossella Inglese e all'attrice principale Giorgia Faraoni, presenti sul palco del “Giletti” con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Setti. “È stato un momento intenso e partecipato tanto che è stata riproposta un'ulteriore proiezione, a riprova del grande interesse suscitato nelle nostre zone – sottolinea il vicesindaco Laura Speranza – Per mesi, infatti, il paese di Coggiola è stato un vero e proprio set cinematografico. L'augurio è che possa ripetersi questa esperienza anche in futuro, con nuove produzioni e opportunità”.

L'origine del mondo, molto apprezzato dal nutrito pubblico, ha affrontato tematiche di stretta attualità, come il bullismo, il revenge porn, la violenza sulle donne, con un finale aperto alla speranza. “Un sentito ringraziamento è dovuto alla regista Inglese e all'attrice Faraoni per averci regalato, con la loro presenza, un bellissimo momento. - riporta Speranza – Ulteriore gratitudine va a Davide Bracco di Film Commission Piemonte, da cui ha avuto tutto inizio. Questi mesi di riprese e proiezioni rimarranno nei nostri cuori per sempre”.