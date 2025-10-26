L'origine del mondo, ci siamo: proiezione speciale a Ponzone. Era stato girato in Valsessera e a Biella

Per la comunità di Coggiola è in arrivo, con largo anticipo, un bel regalo di Natale: a novembre, al Cinema Teatro Giletti di Ponzone, sarà proiettato il film L'origine del mondo. Non solo: sul palco sarà presente anche la regista Rossella Inglese, con l'attrice principale Giorgia Faraoni.

Palpabile l'emozione vissuta in paese, come riportato dal sindaco Paolo Setti: “Si respira una grande attesa – confida - Per tre mesi, nel 2023, Coggiola è stato un vero e proprio set cinematografico dal momento che la quasi totalità delle riprese sono state girate nella nostra realtà. 80 comparse reclutate, filmati in diversi angoli suggestivi del nostro territorio e tanti indimenticabili aneddoti che conserveremo nel cuore. Abbiamo avuto l'opportunità di vedere come nasce un'opera cinematografica e quanto lavoro c'è dietro. Sarà bello condividere questo momento con tutta la popolazione. Per tutti noi, infatti, è stata un'esperienza grandiosa, capace di lasciare ricordi indelebili ed emozioni profonde. Non vediamo l'ora di sederci in sala e di ammirare la bellezza di questo film”.

Le riprese de L'origine del mondo, prodotto da Wave Cinema e Offshore, con il contributo del Ministero della Cultura, erano state effettuate anche a Biella, Vigliano Biellese e nel vicino Lago Sirio, oltre alla Valsessera. Inoltre, è stata una delle 7 pellicole in concorso ad Alice nella Città, alla Festa del Cinema di Roma. Alla proiezione, avvenuta il 26 ottobre 2024, era presente anche una delegazione del comune di Coggiola, assieme al cast artistico. Ora, tra qualche settimana, lo spettatore biellese potrà assistere all'opera filmica di Inglese.