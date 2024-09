Coggiola, boom di nuove residenze e il cinema strizza l'occhio: “Qui verde, cultura e case a buon prezzo”

Prezzi vantaggiosi di case e appartamenti, un paese immerso nel verde, con servizi rivolti a tutte le età, lontano dalle dinamiche stressanti delle grandi città di capoluogo. Sono questi i punti di forza che hanno portato ad un aumento dei nuovi residenti a Coggiola negli ultimi 20 anni.

Gran parte di loro sono stranieri, come confermato dal sindaco Paolo Setti: “Siamo passati da poche decine alla fine degli anni '90 ad oltre 130 nell'ultimo periodo. In queste zone si stabiliscono famiglie e soggetti provenienti da Brasile, Sri Lanka, Colombia, Marocco e Regno Unito, senza dimenticare quei soggetti che arrivano dalle province di Novara e Milano”.

Le ragioni sono molteplici, come sottolinea il primo cittadino: “I visitatori adorano questi luoghi perfettamente vivibili e fruibili a poco prezzo, con buone opportunità immobiliari. Senza contare che sono diverse le attività sportive che si possono svolgere: dal trekking in montagna alle camminate lungo i sentieri, a cui si aggiunge la nostra attrezzata area sportiva, in grado di attrarre strati diversi di popolazione per le attività all'aria aperta. Poi c'è il nostro torrente, pulito e fresco, sempre frequentato nelle giornate estive, e i Santuari del Cavallero e dei Moglietti, mete religiose immerse nei boschi della Valsessera. Inoltre, siamo a ridosso del Monte Barone e a pochi chilometri dall'Alpe Noveis, una delle aree naturali più suggestive della nostra provincia. Infine, Coggiola è nota anche per la sua tradizione enogastronomica, specialmente per la paletta, prodotto simbolo della vallata”.

Il passaparola e il web sono strumenti fondamentali per far conoscere questa realtà. “Non solo – aggiunge Setti – Il nostro paese è comparso anche sulla copertina e su diverse pagine di una rivista online internazionale come VisitItaly.eu che descrive le bellezze d'Italia. Un'opportunità preziosa per diffondere il nome di Coggiola nel mondo”.

Non solo nuovi abitanti ma anche il cinema ha recentemente fatto tappa in paese. Solo un anno fa, infatti, era stato scelto per girare alcune scene del film L'origine del mondo, diretto da Rossella Inglese, prodotto da Wave Cinema e Offshore, con il contributo del Ministero della Cultura. “Il riscontro è stato notevole – confida il sindaco – Da allora sono stato contattato da produzioni importanti per filmare video e trailer. Ci sono alcuni progetti in cantiere, attendiamo sviluppi. A riprova delle enormi potenzialità di quest'area, un tempo industriale, ora aperta a nuovo scenari di crescita e sviluppo”.