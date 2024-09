L'origine del mondo alla Festa del Cinema di Roma, era stato girato in Valsessera e a Biella

"L'origine del mondo" è tra i 7 film in concorso ad “Alice nella città”, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata alle giovani generazioni, che si terrà dal 16 al 27 ottobre.

Lo rende noto il comune di Coggiola sui propri canali social. Le riprese della pellicola, diretta da Rossella Inglese e prodotta da Wave Cinema e Offshore, con il contributo del Ministero della Cultura, erano state effettuate a Biella, Vigliano Biellese e nel vicino Lago Sirio, oltre alla Valsessera.

“Siamo fieri del lavoro compiuto in paese, l'esperienza è stata fantastica e coinvolgente – spiega il sindaco di Coggiola Paolo Setti – Incrociamo le dita e auguriamo il meglio alla produzione. La speranza è che gli spettatori si innamorino di queste zone. Ne beneficerebbe l'intero territorio”.

Per il primo cittadino l'impatto del film è stato positivo. “Il riscontro è stato notevole – confida – Da allora sono stato contattato da produzioni importanti per filmare video e trailer. Ci sono alcuni progetti in cantiere, attendiamo sviluppi. A riprova delle enormi potenzialità di quest'area, un tempo industriale, ora aperta a nuovo scenari di crescita e sviluppo”.