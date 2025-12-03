Natale a Cossato, un sabato ricco di eventi tra cori ed esibizioni sulla pista di pattinaggio

Clima di festa a Cossato per l'arrivo del Natale. Sabato 6 dicembre è in programma un ricco calendario di eventi adatti a tutta la famiglia: si comincia alle 16.45, in piazza della Chiesa, con il Coro Incanto Tra Le Note dell'Istituto Comprensivo di Cossato, diretto dalla professoressa Simona Riussi. Seguirà, alle 17, la cerimonia di accensione delle luci di Natale, con un bicchiere di cioccolata calda o vin brulé.

Alle 18, invece, tutti in piazza Tempia per provare la pista di pattinaggio, dove si esibirà Isabel Falcetto. A corredo della giornata saranno presenti le illuminazioni scenografiche sulle facciate di Municipio, Scuola Elementare e Media, Teatro Comunale e Giardini Pubblici.