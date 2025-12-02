Pallavolo, SPB Monteleone Trasporti, il punto su serie D e settore giovanile FOTO

Tante partite e altrettante emozioni nel weekend della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Il punto completo sulla Serie D e sul Settore Giovanile (che registra peraltro un en-plein di vittorie).

SERIE D

Serie D Girone A - 8a giornata

PalaRealeMutua di Giaveno (TO)

WeHunt Val Sangone Volley - M-APPHOTEL SPB 3-0

(25-15/25-21/25-18)

Coach Simone MARANGIO: «Gli avversari meritano oggettivamente il secondo posto in classifica. La partita però è stata strana, giocata su ritmi molto lenti. Noi abbiamo provato ad accelerare, a dettare i tempi di gioco, incappando però in una prestazione particolarmente fallosa. Troppi errori, soprattutto in attacco: questo ci ha impedito di entrare nel match nel primo set e mezzo. Poi abbiamo preso un po’ le misure, giocando il resto della partita in maniera più compatta e costruendo qualche situazione interessante in più. Un gioco discreto non è stato comunque sufficiente per portare a casa punti».

UNDER18 UISP

Under18 UISP – 3a giornata

Palestra S.M. “N. Costa” di Ciriè (TO)

PVL Cerealterra Ciriè – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB 0-3

(16-25/24-26/12-25)

Il direttore tecnico Mino BARBERIS: «Direi che siamo soddisfatti, questo è un gruppo in crescita e tecnicamente notevole. Ci sono delle buone individualità, che si ritrovano per tre allenamenti settimanali. I ragazzi stanno lavorando molto bene con coach Alberto Colombo, ma non avevamo dubbi: considerata la sua esperienza da allenatore, non poteva che essere così. Avanti di questo passo! Di solito si costruiscono queste squadre “intermedie” per dare possibilità di sviluppo a tutti, ma nel nostro caso stanno saltando fuori dei giocatori che potrebbero tornare particolarmente utili in futuro. Le partite di categoria sono anche tecnicamente interessanti, di fatto ci sono squadre di Serie C. A medio-lungo termine, il gruppo potrebbe diventare una Prima Divisione».

UNDER17

Under17 Girone B - 6a giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

ENERCOM SPB – Volley Novara 3-0

(25-20/25-12/25-15)

Coach Simone MARANGIO: «Una prova buona, molto concreta. Novara vantava due o tre individualità davvero importanti, soprattutto al palleggio e negli attaccanti. Siamo comunque riusciti ad esprimere un buon gioco di squadra, con un atteggiamento corale positivo e determinato, attenti e aggressivi fin da subito. I tre punti sono molto importanti, fanno morale e danno il la per proseguire il percorso con tranquillità e consapevolezza dei nostri mezzi».

UNDER13

Under13 Girone A - 1a giornata

Palestra comunale di Occimiano (AL)

Fortitudo Volley Occimiano – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB 0-3

(10-25/18-25/16-25)

Coach Leonardo NICOLO: «È un esordio che ci rende molto felici. Faccio i miei più sentiti complimenti ai ragazzi per la vittoria, meritatissima. Per alcuni di loro poi era la prima partita assoluta nel 6 contro 6, eppure hanno dimostrato grande carattere. L’emozione è tanta, ma sappiamo che c’è ancora parecchio lavoro da fare se vogliamo continuare a crescere e a mantenere questo livello. Continuiamo così, avanti tutta!».