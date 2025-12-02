Masserano, auto finisce contro il muretto di una casa e si ribalta

Ancora incidenti stradali nel Biellese, con una persona rimasta ferita. Dopo i casi di Salussola, Biella e Mottalciata, se ne sono registrati altri due nel primo pomeriggio di ieri, 1° dicembre.

A Masserano, stando alle prime ricostruzioni, un uomo di 37 anni avrebbe perso il controllo dell'auto a causa del manto stradale, reso viscido dalla pioggia, e sarebbe finito contro il muretto di un'abitazione. A causa dell'urto il mezzo si è ribaltato completamente.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente, poi trasportato in codice verde per le cure del caso. Presenti anche i militari dell'Arma per gli accertamenti di rito.

Poco dopo, sulla Settimo Vittone, all'interno di un parcheggio, un tir in retromarcia avrebbe centrato in pieno un veicolo in sosta. Non risultano feriti con i proprietari impegnati nella compilazione del modello cid.