Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale: in Piemonte apre il bando BeST 2026

È aperta la prima sessione di BeST – Beni Senza Tempo, il bando promosso dalla Fondazione CRT per sostenere interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Piemonte e della Valle d’Aosta.

In continuità con il precedente programma “Restauri Cantieri diffusi”, BeST è rivolto a enti pubblici, enti religiosi e organizzazioni senza scopo di lucro. Il bando prevede un contributo massimo di 50.000 euro per ciascun cantiere, destinato al restauro di beni immobili, organi, statue, affreschi, decorazioni, parchi e giardini storici di interesse culturale, artistico, storico, botanico e paesaggistico.

L’iniziativa punta a restituire vitalità al patrimonio storico-artistico, favorendone l’inserimento nei percorsi turistici e culturali e coinvolgendo le comunità locali. Particolare attenzione sarà riservata alla sostenibilità economica dei progetti e alla capacità degli enti proponenti di costruire reti di partenariato, promuovere la fruizione dei beni e definire piani di valorizzazione replicabili nel tempo.

La prima sessione del bando si chiuderà il 31 marzo 2026, mentre la seconda sarà aperta dal 1° al 31 luglio 2026.

Dal 2004 a oggi la Fondazione CRT ha sostenuto oltre 3.400 cantieri, con uno stanziamento complessivo superiore a 57 milioni di euro per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.