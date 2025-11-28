Consigli di quartiere a Biella: al voto dopo 16 anni. Candidati, liste e seggi

Biella è a una svolta. Cancellati nel 2009 nei Comuni sotto i 100 mila abitanti, perché considerati troppo costosi, ora, dopo prove e riprove tra annunci, lavori iniziati e sospesi, modifiche al regolamento, tornano i nuovi consigli di quartiere. Domenica 30 novembre ci saranno le elezioni. In questi giorni molte liste si sono presentate pubblicamente, hanno distribuiti volantini.

"Sono molto contento - commenta l'assessore ai Quartieri e alla Partecipazione Domenico Gallello - perchè i candidati si sono davvero impegnati, le assemblee sono state partecipate e sono stati distribuiti anche molti volantini. I cittadini vogliono il ritorno ai quartieri, è un ritorno sentito. Domenica alle 18 si chiuderanno le votazioni, si faranno i conteggi e da metà dicembre inizieranno le loro attività".

Domenica dunque verranno eletti i 10 consigli di quartiere, 158 cittadini biellesi si sono candidati gratuitamente e volontariamente. Ricordiamo chi sono.

In tutto sono 16 le liste presentate per i 10 quartieri cittadini: Centro, Riva, Vernato Thes, Villaggio Lamarmora, San Paolo - Masarone - Villaggio Sportivo, Piazzo, Oremo - Barazzetto - Vandorno, Valle Oropa, Chiavazza e Pavignano - Vaglio Colma. Dove ce ne sono 2? Centro, Piazzo, San paolo, Chiavazza, Valle Oropa, Villaggio Lamarmora, e Pavignano Vaglio.

CENTRO:

VIVI IL CENTRO, Giovanni BERTOGLIO, Vittorio BOCCASSINI, Maria Laura COLMEGNA, Gaia GARBELLOTTO, Pierangelo GARIZIO, Antonio GRANDIERI, Carlo LANDONE, Marco MANFREDI, Nadia QUAGLIA, Eugenio ZAMPERONE. IDENTITÀ E TERRITORIO Andrea BINDI, Anna RUSSO, Emilio GIACHINO, Franco MINO, Alberto PERNICI, irene RIGOLA, Miguel RODRIGUEZ, Mattia TRUCC, Massimiliano VERCELLINO, Roberto VERCELLINO.

SAN PAOLO

UN QUARTIERE MIGLIORE Luigi (Gigi) PIANA, Jacopo PANZANELLI, Manuela MAZZA, Micol VAROLI, Paolo BERTONE, Silvia MELIANI, Susanna DUOCCIO, Gregorio Paolo ANIMALI, Andrea MARUTTI, Enrico ZEGNA. IDENTITÀ E TERRITORIO Giovanni ALMONDO, Sabrina BELTRANDO, Gianna BERGADANO, Graziano GARDIOLO, Ezio GERMINARIO, Giuliano GROSSO, Fabrizio ROMANO, Emanuela SASSONE, Silvio TOSI, Andrea ZERBOLA.

CHIAVAZZA

INSIEME PER CHIAVAZZA Michele BELLI, Martina CAVALLI, Cesare DORIA, Chiara GAIAS, Luciano PICCIONI, Alessandra ROMANO, Gianluca SERVO, Stefano TOSETTI, Riccardo VIGNA, Stefania ZORIO. IDENTITÀ E TERRITORIO Loredana BATTANI, Gabriella BESSONE, Claudia GROSSATO, Marta BOSCHET TO, Giuseppe MOZZILLO, Samuele OSTI, Sandro PETRETTO

VALLE OROPA

VALLE OROPA Davide CODA ZABETTA, Enzo EULOGIO, Paolo GALUPPI, Silvia MARCHIONATTI, Gianni MILANI, Roberto MOSCA BOGLIETTI, Nicolò PAVIGNANO, Valerio RAMELLA PAIA, Giliola ROSSO, Franco SALZA. IDENTITÀ E TERRITORIO Massimiliano BELLOMO, Pietro BARBERIS NEGRA, Rania ABDELSALAM, Andrea FAZIO, Irene SAGLIA, Salvatore TEDESCO, Stefania ZAMPESE.

VILLAGGIO LA MARMORA

INSIEME PER IL NOSTRO VILLAGGIO Marco CASSISA, Rosa CERRA, Marisa COMPAGNIN, Fiorella COSENTINO, Alessio ERCOLI, Erica FRE, Paola LEONE, Simone POLLETTA, Luca POZZI, Gabriele ZERBOLA; IDENTITÀ E TERRITORIO Mirko BRANCALEON, Manuela CIOFFI, Desideria GALLO, Paola GROSSATO, Anna LOTITO, Nicola MAORET, Natale MASCI, Antonella CUPPARO

PAVIGNANO- VAGLIO

INSIEME PER COSTRUIRE Marina PELLE, Mauro GIANONCELLI, Davide PIANTANIDA, Sandro ZUCCOLO, Marina FIORI, Carlo STOPPINI, Filippo NARESE, Alberto AGLIETTA, Carlo PANCOTTI, Cinzia ROSSO. IDENTITÀ E TERRITORIO Ettore BERTINETTI, Sonia BETTI, Giordano CALEB, Fabio GROMO, Mirko MARANGON, Francesca MEGNA, Monia RAMELLA, Alberto TIRAPELLE.

RIVA

Francesco BARRESI, Roberto BATTISTELL A, Chiara BRESCIANI, Cristina CRISTILLI, Maurizio LOMETTI, Daniela PINELLI, Paolo ROBAZZA, Antonio SCHIAVO, Simone TRADA, Paola VERCELLOTTI

VERNATO

Laura LANZONE, Barbara RICONO VERNA, Nicola MUSICCO, Angela CULLETTA , Corrado MASSERANO, Domenico FASCIANO, Diego PICONE, Leonardo PIERRO, Giorgio FOGLIANO, Valerio MONTELEONE.

PIAZZO

Cesare DELLEDONNE, Cesare ERBA, Rosy GUALINETTI, Maurizio PELLEGRINI, Marco PINARELLO, Marco RIGOLA, Mariella VALZ GIANINET, Mario VITALE e un'altra TI (S) PIAZZO con candidati: Giacomo COLOMBERA, Paola COMOTTO, Valentina DE STERMICH DI VAL CROCIATA, Enrica FONTANA, Stefano GARBACCIO, Anna LANZONE, Matteo MANTOVANI, Eliana MARTONOTTI, Vittorio PORTA, Sara ZITO.

BARAZZETTO-VANDORNO-OREMO

Fabrizio PANÀ, Giovanni SONCINA, Dario AMATI, M.Grazia SCHIAPPARELLI, Paola MARTINELLI, Dante DEVA, Michela DEVA, Lorenzo RAMELLA PEZZA, Andrea SCARDONE, Riccardo GROMETTO.

Dove si voterà? Dalle 9 alle 18 qui:



1. Quartiere Centro – Sala Consiliare di Palazzo Oropa, Via Battistero 4

2. Quartiere Riva – Salone Parrocchiale, Piazza San Giovanni Bosco 4

3. Quartiere Vernato Thes – Centro Incontro Anziani, Via Ivrea 14

4. Quartiere Villaggio Lamarmora – Casa di Giorno, Via Corridoni 5

5. Quartiere San Paolo - Masarone - Villaggio Sportivo – Ex Centro Diurno, Via Trento 16/C, Biella

6. Quartiere Piazzo – Sala Parrocchiale, Piazza Cisterna 1

7. Oremo - Barazzetto - Vandorno – Teatro Parrocchiale Vandorno, Strada Barazzetto Vandorno 164

8. Quartiere Valle Oropa – Asilo di Cossila San Giovanni, Via Santuario d’Oropa 343

9. Quartiere Chiavazza – Salone Parrocchiale, Via Firenze 1

10. Quartiere Pavignano - Vaglio Colma – Associazione Pavignano Sport, Via Rappis 11



