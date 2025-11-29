Pareggio combattuto per “Su Nuraghe Calcio Biella”: 3-3 con “Inazuma Seven”

La sera di lunedì 24 novembre, al Centro Sportivo Openkinetik di corso Avilianum di Vigliano Biellese, si è disputato un incontro avvincente che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi presenti fino all'ultimo minuto. Su Nuraghe Calcio Biella, formazione legata al Circolo Culturale Sardo guidata dal direttore tecnico Gaspare Carmona e dall'allenatore Andrea Savoi, con il supporto del preparatore atletico Filippo Gugliotta e del responsabile organizzativo Gaetano Pitarresi, ha strappato un prezioso pareggio per 3-3 contro Inazuma Seven, compagine diretta da Federico Gosso e Samuele Malaponti, preparata dal mister Emanuele Mancin e coadiuvata dai dirigenti addetti agli arbitri Luca Gallo e Riccardo Toso.

La sfida, valida per il campionato provinciale di calcio a sette organizzato da R.C.B. (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate), ente riconosciuto dal CONI e presieduto da Pino Lopez, è stata un autentico confronto ad alta intensità. L'arbitro Franco Polito ha dovuto gestire con autorevolezza e professionalità una gara particolarmente accesa, ricorrendo a diversi cartellini gialli – alcuni dei quali comminati ai giocatori di Su Nuraghe, capitanati da Gabriele Giusio, che hanno dimostrato carattere e determinazione – oltre a un cartellino rosso estratto nei confronti degli avversari, particolarmente aggressivi nel tentativo di superare i rivali e scalare posizioni nella graduatoria provvisoria.

Sin dalle battute iniziali, la formazione di Inazuma Seven, composta interamente da atleti nati nel terzo millennio, ha saputo mettere in difficoltà l'esperienza e la tecnica degli avversari, più maturi anagraficamente ma dotati di un bagaglio tattico consolidato. Le marcature che hanno fissato il punteggio finale portano le firme di Riccardo Mancin e della doppietta di Tommaso Veimaro, quest'ultimo sempre più protagonista nella classifica dei cannonieri del torneo. Per l'Inazuma Seven hanno invece gonfiato la rete Alessandro Carlone, Mattia Gagna e il capitano Mattia Palamara.

Il risultato finale certifica l'equilibrio di una contesa che ha regalato spettacolo ad entrambe le tifoserie: da un lato la gioventù brillante e dinamica, dall'altro la maturità tattica e l'esperienza consolidata. Un match che ha confermato la posizione di vantaggio in classifica dei ragazzi con i Quattro Mori sul petto, ma che ha anche evidenziato le potenzialità della compagine più giovane.

Ora Su Nuraghe Calcio Biella si prepara per un appuntamento ancora più impegnativo: lunedì 1° dicembre, alle ore 21:00, sempre presso il Centro Sportivo Openkinetik di Vigliano Biellese, la squadra sfiderà il Nottingham. Un banco di prova fondamentale per testare ulteriormente la coesione e la forza del gruppo, consapevoli che nel corso del torneo ogni risultato è possibile. La rosa conta sulla solidità del gruppo affiatato che scende in campo con spirito di divertimento, rinsaldando legami amicali e affettivi che vanno oltre il rettangolo di gioco.