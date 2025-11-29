 / Basso Biellese

Basso Biellese | 29 novembre 2025, 08:00

Nuovi ossari nel cimitero a Salussola FOTO

Nuovi ossari nel cimitero a Salussola

Nuovi ossari nel cimitero a Salussola

Nel cimitero capoluogo di Salussola sono stati installati i nuovi ossari commissionati dall’amministrazione comunale. Si tratta di un intervento atteso, pensato per rispondere alle esigenze di spazio e per migliorare la gestione delle sepolture all’interno dell’area cimiteriale.

L’amministrazione comunale sottolinea come l’installazione dei nuovi ossari rientri in un programma più ampio di cura e manutenzione dei luoghi pubblici, con particolare attenzione agli spazi dedicati alla memoria dei cittadini.

I lavori sono stati completati in questi giorni e i nuovi ossari sono ora a disposizione delle famiglie che ne faranno richiesta.

Nuovi ossari nel cimitero a Salussola

Nuovi ossari nel cimitero a Salussola

Nuovi ossari nel cimitero a Salussola

Nuovi ossari nel cimitero a Salussola

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore