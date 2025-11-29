Nuovi ossari nel cimitero a Salussola FOTO

Nel cimitero capoluogo di Salussola sono stati installati i nuovi ossari commissionati dall’amministrazione comunale. Si tratta di un intervento atteso, pensato per rispondere alle esigenze di spazio e per migliorare la gestione delle sepolture all’interno dell’area cimiteriale.

L’amministrazione comunale sottolinea come l’installazione dei nuovi ossari rientri in un programma più ampio di cura e manutenzione dei luoghi pubblici, con particolare attenzione agli spazi dedicati alla memoria dei cittadini.

I lavori sono stati completati in questi giorni e i nuovi ossari sono ora a disposizione delle famiglie che ne faranno richiesta.