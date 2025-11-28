Concerto di Santa Cecilia a Pralungo

Domani, sabato 29 novembre, alle 21, presso il polivalente di Pralungo, in piazza Salvo D'acquisto, la Fanfara Alpina del paese terrà un concerto in onore di Santa Cecilia, patrona della musica.
Come sottolineato dagli organizzatori, sarà un momento condiviso che, oltre a ricordare la strepitosa Adunata di Biella con alcuni brani alpini, spazierà da un repertorio classico fino a pezzi più moderni. L'ingresso è libero.
I festeggiamenti proseguiranno il giorno seguente al Santuario di Graglia dove, dopo la messa delle 10.30, dedicata a chi è andato avanti del gruppo, avrà luogo un intrattenimento musicale come aperitivo prima del pranzo finale.