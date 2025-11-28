Grande partecipazione a Gifflenga per “Aperi…uncinetto–Una serata tra donne… per le donne”

Ieri sera, 27 novembre, a Gifflenga si è vissuto un momento prezioso con l’iniziativa “Aperi…uncinetto – Una serata tra donne… per le donne”, organizzata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne presso la Petite Taverne di Gifflenga.

La grande partecipazione, oltre venti donne, ha reso la serata intensa, sentita e profondamente condivisa. Durante il laboratorio è stato realizzato un piccolo manufatto all’uncinetto e, per lasciare un segno concreto del messaggio della serata, è stato donato a ciascuna partecipante una piccola spilla a forma di peperoncino rosso.

“Il peperoncino richiama la protezione, perché nonostante le iniziative e la prevenzione, noi donne, per sentirci davvero libere, noi e le nostre figlie, portiamo ancora nella borsetta lo spray al peperoncino – sottolinea il sindaco Elisa Pollero - Ma il rosso del peperoncino è anche il colore dell’amore, dell’affetto e dell’amicizia tra donne che si sostengono; la sua 'piccantezza' invece è ciò che auguro a ogni donna: una vita intensa, piena di speranze, progetti e libertà”.

Poi i ringraziamenti: “Un grande grazie va prima di tutto a Jessica ed Elisabetta della Petite Taverne, che hanno curato con sensibilità l’allestimento della sala e offerto uno splendido apericena.- confida Pollero - Hanno inoltre preparato torte deliziose, il cui ricavato sarà interamente devoluto al Centro Antiviolenza di Santhià: un gesto generoso e profondamente significativo. Un sentito ringraziamento anche alle volontarie del gruppo Io, tu, noi… incontriamoci, che hanno preparato con cura tutto il materiale e accompagnato passo dopo passo ogni partecipante nella realizzazione dei manufatti. Da anni, ogni mercoledì pomeriggio, queste donne si ritrovano nel salone parrocchiale per lavorare a maglia e all’uncinetto, creando oggetti destinati alla solidarietà e offrendo uno spazio prezioso di aggregazione, amicizia e sostegno reciproco. Grazie a Chiara Merlano del Consorzio Cisas, che con il suo intervento ha portato informazioni fondamentali sui servizi territoriali dedicati alle donne vittime di violenza, arricchendo la serata con competenza e sensibilità. Il Consorzio Cisas rappresenta per il nostro comune un supporto fondamentale in tutte le sfere del sociale, un punto di riferimento costante e imprescindibile nel lavoro condiviso a sostegno delle persone e delle famiglie. Un ringraziamento speciale anche a Sara Cappa, presidente della Pro Loco di Gifflenga, sempre presente e attiva. La Pro Loco si conferma partner fondamentale nelle iniziative promosse dal Comune, contribuendo con collaborazione costante alla vita culturale e sociale del paese”.

“Come sindaco di Gifflenga sono profondamente soddisfatta della partecipazione e della collaborazione che hanno reso possibile questa iniziativa – conclude Pollero - Serate come questa ci ricordano quanto sia importante ritrovarsi, parlare, creare rete e continuare a lavorare affinché nessuna donna si senta sola o non al sicuro. Continuiamo a esserci, insieme: per la libertà, la dignità e la sicurezza di tutte”.