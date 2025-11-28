Torna a Massazza il Mercatino Benefico di Natale, giunto alla terza edizione. Si terrà dalle 15.30 alle 18 di sabato 29 novembre al Laboratorio Solidale di via Roma 52.
Al mercatino saranno esposti articoli realizzati a mano dalle signore dell' uncinetto. Inoltre, per allietare il pomeriggio, ci saranno gli Anedda Brothers così da allietare i presenti.
Seguirà poi una merenda condivisa. Il ricavato delle offerte sarà donato alla Parrocchia di Massazza. Inoltre, il prossimo 8 dicembre verrà esposto sul sagrato della chiesa il nuovo Albero di Natale realizzato all'uncinetto coi colori bianco e rosso.