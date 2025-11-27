Lessona, al via il Presepio Vivente di Crosa

Fervono i preparativi per la quarantottesima edizione del presepio vivente di Crosa, la piccola realtà che dal 2016 si è fusa con Lessona. Nei giorni scorsi si è riunito il comitato organizzatore per definire il calendario di avvicinamento al Natale.

La tradizione è molto sentita nel paese tanto che di anno in anno le borgate preparano con cura l’avvenimento. La sera della Vigilia sono accolte le figure di Maria, Giuseppe, i pastori e quanti si recano a seguire la manifestazione in un clima di festa, attorno al falò. Dopo una breve riflessione sul significato cristiano del Natale, i frazionisti offrono quanto da loro preparato, dolci e bevande calde a tutti i presenti.

E’ ormai dal 1978 che questo rito si ripete grazie al gruppo che continuamente coinvolge la popolazione. La partenza è fissata alle 20.30 dalla chiesa parrocchiale dei Ss. Cosma e Damiano. Da lì si raggiungono le frazioni fino al ritorno in chiesa alla mezzanotte per la Santa Messa e la nascita simbolica del Bambin Gesù.

Poche ore che però condensano un lungo lavoro di preparazione che il gruppo riunitosi ha pianificato nei minimi dettagli. Anche quest’anno continuerà la tradizione nel solco tracciato da quel lontano 1978.