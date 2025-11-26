Carabinieri, arrestato a Brusnengo un latitante ricercato: da tempo era in Francia

I Carabinieri della Stazione di Masserano, nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati, hanno tratto in arresto un latitante. Il provvedimento è scattato alle 23.45 del 21 novembre, in via per Masserano di Brusnengo, quando i militari hanno proceduto al controllo di un soggetto cl 1992, italiano, da tempo residente in Francia.

A seguito di accertamenti, a carico dell’uomo è emerso un provvedimento restrittivo pendente emesso nel 2016 dall’A.G. di Torino. Il 33enne dovrà espiare una pena residua di un anno di reclusione per reati contro il patrimonio ed è stato immediatamente associato al carcere di Biella, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.