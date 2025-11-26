A soqquadro le stanze in cerca di preziosi, tentato furto a Brusnengo

Ladri in azione nel comune di Brusnengo. Dalle informazioni raccolte, hanno preso di mira un'abitazione ma, dopo aver messo a soqquadro le diverse stanze, si sono allontanati a mani vuote. Il tentato furto è stato segnalato alle forze dell'ordine nella giornata di ieri, 25 novembre. Sul caso indagano i Carabinieri.
