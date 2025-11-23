Candelo, partenza col botto per il Borgo di Babbo Natale: +700 ingressi rispetto al 2024

Partenza col botto per il Borgo di Babbo Natale. Nella giornata inaugurale del grande evento natalizio si è registrato un notevole aumento degli ingressi al Ricetto: oltre 700 persone, rispetto all'anno scorso, hanno raggiunto Candelo per immergersi nel clima natalizio del borgo medievale.

“C'era davvero grande attesa – sottolinea Irene Viana, presidente della Pro Loco – I commenti sono stati entusiasti per un appuntamento che si rivolge a tutti, grandi e piccini, famiglie e coppie, in programma ogni weekend fino al prossimo 14 dicembre. L'augurio è che si mantenga questo trend, con numeri in crescita costante rispetto alle passate edizioni. Sicuramente verrà incrementato il personale dedito alla sicurezza ma ci sono buoni presupposti affinché sia una manifestazione dall'ampia partecipazione”.

A riprova di queste parole, sono già previsti per domenica prossima 15 pullman e 300 visitatori che usufruiranno del treno storico. A riprova di come il Borgo di Babbo Natale stia diventando sempre di più un evento dal forte respiro regionale e nazionale.