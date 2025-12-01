Trovato senza vita in casa, dolore a Vigliano Biellese

Drammatica scoperta nel comune di Vigliano Biellese dove è stato trovato senza vita, all'interno della sua abitazione, un uomo di 72 anni, Gesualdo Cianco. Sul posto erano presenti i sanitari del 118, assieme ai Carabinieri, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso per cause naturali.

La salma è stata poi affidata ai familiari per le esequie funebri. La veglia di preghiera verrà recitata nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Vigliano alle 18.30 di stasera. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidate all'Impresa Funebre Bonino, alle 14.30 di domani, 2 dicembre.