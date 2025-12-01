Fratelli d'Italia, grande partecipazione alla Cena degli Auguri FOTO

Partecipazione straordinaria ieri sera, sabato 29 novembre, alla Cena degli Auguri di Natale di Fratelli d’Italia, organizzata nella splendida cornice di Cascina Era a Sandigliano. L’evento ha riunito numerosi amministratori della città di Biella e dei comuni della provincia, iscritti e simpatizzanti, confermando il forte radicamento del partito sul territorio.

La serata ha visto la presenza di numerose personalità istituzionali e politiche. Ospite speciale il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, affiancato dal Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro, dal Vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, dal Sindaco di Biella, Marzio Olivero, dal Presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, e dai consiglieri regionali Davide Zappalà e Carlo Riva Vercellotti.

Nel suo intervento, Andrea Delmastro ha illustrato le principali misure ottenute dal Governo Meloni, soffermandosi sulla sicurezza e la gestione dei confini, attraverso accordi internazionali raggiunti per combattere l'immigrazione clandestina, su famiglia e natalità, con l’annuncio dell’aumento del bonus mamma, e su lavoro e imprese, con il taglio del cuneo fiscale, l'aumento dell'occupazione e dei contratti a tempo indeterminato, la riduzione dell’Irpef e gli incentivi per chi assume giovani e donne lavoratrici. Delmastro ha ricordato di come «il Governo stia dimostrando con i fatti di mantenere gli impegni assunti con gli italiani, sostenendo chi produce, chi lavora e chi contribuisce ogni giorno alla crescita della Nazione».

Il Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia, Cristiano Franceschini, ha voluto ringraziare tutti i presenti: «La partecipazione all'evento dimostra la forza della nostra buona politica. Il Governo Meloni sta lavorando con serietà e con risultati mai raggiunti da nessun altro esecutivo.Come federazione provinciale continueremo a tradurre queste politiche sui nostri territori, ascoltando le esigenze dei cittadini e accompagnando i nostri amministratori. Il 2026 sarà un anno decisivo: noi ci faremo trovare pronti, con ancora più determinazione e fieri di ciò che abbiamo fatto sinora per il bene dell'Italia».