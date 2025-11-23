Biella, saranno in Duomo i funerali di Maurizio Sella

Si terrà in Duomo l'ultimo addio a Maurizio Sella, morto nella tarda serata di ieri, 22 novembre, all'età di 83 anni.

In molti hanno espresso in queste ore la propria vicinanza ai familiari di una delle figure più importanti del nostro territorio: Cavaliere del Lavoro, ha lavorato per quasi sessant’anni nell’azienda di famiglia guidandola in una crescita solida e duratura. Notevole anche il suo impegno al servizio delle istituzioni e delle organizzazioni di rappresentanza del settore bancario e del mondo imprenditoriale, in Italia e in Europa.

I funerali avranno luogo nel Duomo di Biella alle 10.30 di martedì 25 novembre. Sempre in Cattedrale verrà recitato il Santo Rosario alle 19 di domani.