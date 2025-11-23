“La notizia della morte di Maurizio Sella mi addolora profondamente. Perdo un amico vero, un uomo con cui ho condiviso negli anni un rapporto di grande stima, affetto e sincera amicizia. La nostra comunità e l’intero Paese perdono una delle figure più autorevoli del mondo bancario e imprenditoriale, un esempio di dedizione e visione che continuerà a ispirare le generazioni future. Alla famiglia, al Gruppo Sella, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno avuto il privilegio di lavorare con lui va la mia vicinanza e il mio profondo cordoglio”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.
domenica 23 novembre
sabato 22 novembre
Biella, il ministro Pichetto ricorda Maurizio Sella: “Esempio di dedizione e visione, ispirerà le generazioni future”
