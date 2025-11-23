Biella, il ministro Pichetto ricorda Maurizio Sella: “Esempio di dedizione e visione, ispirerà le generazioni future”

“La notizia della morte di Maurizio Sella mi addolora profondamente. Perdo un amico vero, un uomo con cui ho condiviso negli anni un rapporto di grande stima, affetto e sincera amicizia. La nostra comunità e l’intero Paese perdono una delle figure più autorevoli del mondo bancario e imprenditoriale, un esempio di dedizione e visione che continuerà a ispirare le generazioni future. Alla famiglia, al Gruppo Sella, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno avuto il privilegio di lavorare con lui va la mia vicinanza e il mio profondo cordoglio”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.