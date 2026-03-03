Autorità di Bacino del Po, Alessandro Delpiano nuovo Segretario Generale

L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO) ha un nuovo Segretario Generale: con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), è stato nominato l’ingegner Alessandro Delpiano.

Nel commentare l’incarico, Delpiano ha sottolineato il ruolo del “Grande Fiume”, dei suoi affluenti e dei canali di bonifica per la vita e l’economia dei territori, evidenziando i rischi legati ai cambiamenti climatici e agli eventi estremi. Ha quindi affermato che l’Autorità lavorerà perché le politiche di difesa idraulica diventino “sempre più strutturali e sempre meno emergenziali”. Nel suo intervento ha ringraziato il ministro Gilberto Pichetto Fratin e il Governo per la fiducia, oltre al precedente Segretario Generale Alessandro Bratti e ad Andrea Colombo (Segretario facente funzione) per il lavoro svolto.

Bolognese, 56 anni, classe 1969, Delpiano si è laureato a Bologna nel 1996 in Ingegneria Civile e si occupa da allora di pianificazione territoriale, urbanistica e mobilità. Fino alla nomina è stato direttore dell’Area Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Bologna, per la quale ha curato il Piano della Mobilità e il Piano Territoriale Metropolitano. In carriera è stato anche coordinatore del Piano Strategico Metropolitano di Bologna e coordinatore tecnico del Comitato Nodo Ferroviario, oltre ad aver svolto ruoli in progetti europei in ambito aeroportuale e ferroviario, consulenze per la Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e attività di docenza in università italiane e internazionali.