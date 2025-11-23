Morte Maurizio Sella, Simonetti: “Un grande uomo e imprenditore”

Riceviamo e pubblichiamo:

“La notizia della scomparsa del dott. Maurizio Sella colpisce profondamente. Un grande uomo, un grande imprenditore, un banchiere dall'animo popolare. Ha consolidato un impero finanziario privilegiando innanzitutto la territorialità, la biellesità, sulla volontà di affrontare il futuro basandosi sulla tradizione e sulle radici profonde dell'identità, senza mai dimenticare l'innovazione, la novità scelte con una visione straordinariamente moderna, in cui l'azione dell'uomo deve essere subalterna alla natura e non viceversa. Alla famiglia, a tutto il Gruppo Sella porgiamo le nostre più sentite condoglianze ed il nostro profondo cordoglio”.